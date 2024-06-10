أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 10-6-2024.. الكنتالوب بـ16 جنيها

شهدت أسعار الفاكهة، اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار، في متخلف الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي حوالي 19.06 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 29.5 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ بحوالي 34.04 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق بحوالي 34.04 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة حوالي 47.86 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو العنب المستورد بحوالي 43.33 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب بحوالي 16.23 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي بحوالي 57.83 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كرتونة الكيوي حوالي 353.16 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الموز المستورد بحوالي 33.18 جنيه بالأسواق.