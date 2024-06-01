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أسعار الفاكهة اليوم السبت 1-6-2024 داخل سوق العبور

كتب:

شوشة عبدالواحد
09:58 ص | السبت 01 يونيو 2024
الفاكهة

الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار اليوم السبت 1-6-2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ تراوح سعر اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم السبت 1-6-2024، وقف آخر تحديث لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الفاكهة 

- تراوح سعر البطيخ ما بين  30 و70 جنيهًا. 

- يتراوح سعر اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون أضاليا بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر العنب بناتي أصفر من 15 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 15 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة داخل سوق العبور 

- يتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر كانتلوب من 8 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر شمام من 12 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجوافة بين 20 و30 جنيهًا.

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بقلم شوشة عبدالواحد