أسعار الفاكهة اليوم السبت 1-6-2024 داخل سوق العبور

شهدت أسعار الفاكهة حالة من الاستقرار اليوم السبت 1-6-2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ تراوح سعر اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم السبت 1-6-2024، وقف آخر تحديث لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الفاكهة

- تراوح سعر البطيخ ما بين 30 و70 جنيهًا.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون أضاليا بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر العنب بناتي أصفر من 15 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 15 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة داخل سوق العبور

- يتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر كانتلوب من 8 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر شمام من 12 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجوافة بين 20 و30 جنيهًا.