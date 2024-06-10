اختبر الهاتف المستعمل قبل شرائه.. كود لمعرفة التالف في الجهاز

في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، يتوجه العديد من الأشخاص لشراء الهواتف المستعملة، إذ تعد خيارا موفرا واقتصاديا، ومع ذلك يكون هناك قلق دائم حول حالة الجهاز وفاعليته، وما يحتويه من عيوب داخلية غير ظاهرة.

وفي هذا الإطار، وفقًا لما ذكره دكتور أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح كود فحص الهاتف المستعمل، والتحقق من حالته بشكل دقيق قبل إتمام عملية شرائه.

كود لاختبار الهاتف

بحسب «طارق» إن التقدم التكنولوجي المتسارع توصل إلى مجموعة من والرموز والأرقام، تتيح بدورها للمستخدم الوصول إلى قائمة من الاختبارات الداخلية للجهاز، والتي يمكن من خلالها فحص عدة جوانب تقنية للهاتف، ويعتمد هذا الكود على نظام التشغيل الخاص بالجهاز، إذ يتاح استخدامه للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

من أمثلة الفحص الذي ينفذه الكود :

اختبار كفاءة الشاشة.

إظهار مستوى السماعات الداخلية والخارجية.

كفاءة جودة الكاميرا العملية وظهور التالف بها إن وُجد.

الاطلاع على حالة البطارية وقدرتها المتبقية.

كيفية تطبيق كود الفحص

أوضح الخبير التكنولوجي طريقة تفعيل كود اختبار الجهاز، وذلك عن طريق طلب *#0*#، والذي سيظهر لك نافذة تحتوي على عدة خيارات، وكل خيار خاص بإظهار بيانات جزء ما بداخل الجهاز: «بعد ما تكتب الكود هيظهر مربعات كتيرة، هيكون فيها كل محتوى الجهاز، بمجرد الضغط على المربع هتقدر تفحص الجهاز كله».

نصائح عند شراء هاتف مستعمل