حاجة تضع أول مولود في الحج لهذا العام.. بماذا أسمته؟

وضعت حاجة نيجيرية في العقد الثالث من العمر، أول مواليد الحج في مستشفى «الولادة والأطفال» في مكة المكرمة، وأطلقت عليه اسم «محمد»، وهو أول مواليد الحج لهذا العام 1445 هـ.

الأم وضعت رضيعها في الشهر السابع

وأفاد تجمع مكة المكرمة الصحي، بأن المرأة وصلت إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى بعدما أصيبت بآلام الولادة خلال تواجدها في مكة من أجل أداء فريضة الحج في الأسبوع الحادي والثلاثين من حملها أي في الشهر السابع، تمت العملية وعلاجها فورًا من قبل أطباء الطوارئ ونقلها إلى قسم الولادة، وتمت الولادة الطبيعية بنجاح، وتتمتع الأم بصحة جيدة، بينما يتلقى الطفل الرعاية الخاصة كونه وُلِدَ مبكرًا، وفقا لوكالة سبق.

تهنئة المولود

عبَّرت مريم كياري زانجو، الحاجة النيجيرية (30 عامًا)، عن شكرها العميق وامتنانها لفريق الرعاية الطبية على الرعاية الفائقة التي تلقتها هي وطفلها.

وهنأ رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية لأرباب الطوائف، عباس سندي، الحاجة النيجيرية وبعثة الحج النيجيرية بقدوم المولود الجديد، مؤكدا اهتمام الشركة بمتابعة حالة الأم والمولود وتقديم كل الرعاية اللازمة لهما.