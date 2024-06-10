مدارس التمريض بدائل الثانوية العامة في المنوفية.. وظيفتك مضمونة

ظهرت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، بداية الأسبوع الحالي، بنسبة نجاح تخطت 81 %، ويهتم الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات معرفة بدائل مرحلة الثانوية العامة، ومن أهم البدائل تأتي مدارس التمريض التي يسعى الطلاب للدخول فيها.

الشروط والأوراق المطلوبة

وقالت إيمان مصطفى، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الشؤون الصحية، إن الأوراق العامة التي يجب توافرها في التقديم هي التي تأتي على النحو التالي:.

- شهادة بيان الدرجات.

- سحب ولي الأمر ملف من المدرسة واعتمادها.

- صورة شهادة الميلاد.

وأوضحت إيمان مصطفى، أن مدة الدراسة 3 سنوات وبعدها يدخل الطالب معهد لمدة سنتين، ليتخرج بعدها يتم توظيفه في المستشفي فني تمريض، وله الخيار في دخول كلية التمريض ويتخرج منها أخصائي تمريض.

وأضافت «إيمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في الطالب الذي يريد دخول مدرسة التمريض، وأولها أن المدرسة تأخذ أعلى الطلاب المتقدمين، وأن يكون الطال مقيم في محافظة المنوفية، وتكون الأولوية للمُقيمين في المركز الذي يُقدم فيه الطالب، مُوضحة أنه يوجد بعض الشروط والأوراق الأخرى تطلبها المدرسة بعد تقديم الطالب.

موعد التنسيق وأماكن مدارس التمريض

وأوضحت إيمان مصطفى، أن موعد تنسيق مدارس التمريض سيكون مع ظهور تنسيق الثانوية العامة، وسيتم نشره أمام الطلاب فور ظهوره، إذ أن المحافظة بها نحو 16 مدرسة مُوزعة على المراكز بالمحافظة، وفيما يلي أماكن المدارس الخاصة بالتمريض للبنين والبنات:

1- مدرسة شبين بنين

2- مدرسة منوف بنات

3- مدرسة الحامول بنات

4- مدرسة سدود بنين

5- مدرسة فيشا الكبرى بنات

6- مدرسة الشهداء أساسية بنات

7- مدرسة زاوية الناعورة بنات

8- مدرسة زاوية الناعورة بنين

9- مدرسة دناصور بنات

10- مدرسة السادات بنين

11- مدرسة السادات بنات

12- مدرسة تلا بنات

13- مدرسة سرس الليان بنات

14- مدرسة أشمون بنات

15- مدرسة قويسنا ميت بره بنات

16- مدرسة بركة السبع بنات