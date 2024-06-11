أكد قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، فتح باب التصالح أمام مخالفات متنوعة، ومنها التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة؛ إذ يجري إتاحة التقديم للتصالح على المخالفات الإدارية أو بناء مخالف أو تصالحات الروف، ومن الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة، ما يلي:

مستندات التصالح

- صورة فوتوغرافية للمخالفة.

- المستند الدال على تاريخ المخالفة.

- شهاده قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابه المهندسين، أو صورة منها، بعد الاطلاع على الأصل.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبني المخالف، طبقا لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنه 2023

- صورة من كروكي الموقع.

- المستند الدال على صفة مقدم الطلب، بالنسبة للأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها.

- صورة من بطاقه الرقم القومي لمقدم الطلب.

- موافقة المطور العقاري أو اتحاد الملاك في الكمبواندت والجمعيات.

- إحداثي المبنى محل المخالفة، معتمد من أحد الجهات الحكومية بالنسبة لمخالفة قيود الارتفاع.

- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري، بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، بالنسبة لحالات التعدي على حقوق الارتفاق المتبادلة.

- شهادة منسوبة لأعلى نقطة بالعقار، صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو هيئة المساحة العسكرية، بالنسبة لمخالفة قيود الارتفاع.

تقنين وضع اليد

- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، طبقا للقانون المنظم لذلك.

- نسخه من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.

- صورة ترخيص البناء إن وجد.