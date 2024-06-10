تزامنًا مع الموجة الحارة.. تحذيرات من خطورة التعرض لدرجة حرارة 40

شهدت درجات الحرارة ارتفاعًا غير مسبوق لأسابيع، تخطى حاجز الـ40 درجة، وهو أمر له تأثير بالغ وخطير على جسم الإنسان، وهو ما استدعى الحديث حول تأثير هذا على الجسم، خاصةً لأصحاب الأعمال ومَن يتعرضون إلى الشمس باستمرار، ومعرفة كيفية تفادي ذلك مع الارتفاع في حالة الطقس وبداية للموجة الحارة التي تضرب مختلف أنحاء البلاد.

تأثير الحرارة على الجسم

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن ارتفاع درجات الحرارة يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، والمشي في درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 40 درجة مئوية و45 درجة خطرًا حتى على الشخص السليم الذي لا يتخذ الاحتياطات الكافية، إذ أن الحرارة تشكل قدرًا كبيرًا من الضغط على الجسم، وتجعله يكافح للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية البالغة 37 درجة مئوية.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الجسم أو التعرض لـ40 درجة والمشي فيها، يمكن أن يسبب التشنجات الحرارية والإرهاق والشعور بالارتباك والغثيان والإنهاك الحراري للجسم، ووفقًا لما أوضحه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، وقد يصل الأمر إلى ضربة الشمس، إذ أن الحرارة تقلل الرطوبة التي تتبخر من الجلد، ما يشكل ضغطًا على الجسم، بالإضافة إلى تفاقم التأثير على الجهاز التنفسي والرئة.

كيفية خفض درجة حرارة الجسم

يتزايد الخطر مع ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية إلى ما هو أبعد من مستواها الطبيعي، ويحدث الإرهاق ولتجنب ذلك يمكن الانتباه إلى عدة أمور، قدمها «الحداد» لـ«الوطن»، موضحًا أنه يجب التأكد من توفر الخدمات الطبية اللازمة تحسبًا للطوارئ المتعلقة بارتفاع الحرارة: