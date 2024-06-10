وش الخير على المنتخب.. معلومات عن ملعب مباراة مصر وغينيا بيساو

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو التي تقام اليوم في تمام الساعة السابعة مساء على أرضية ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير جميع المعلومات عن الملعب.

يعتبر ملعب 24 سبتمبر، وش السعد على المنتخب الوطني، فهذه لم تكن المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو على أرضية نفس الملعب، ولكن هذه تعد المواجهة الثانية للفريقين، إذ إن في عام 2021، التقى المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وحينها فاز المنتخب الوطني بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

معلومات عن ملعب 24 سبتمبر

ملعب 24 سبتمبر يقع في بيساو عاصمة غينيا بيساو، ويسع 20 ألف متفرج، فهو يعتبر أيضا الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب غينيا بيساو مبارياته الدولية.

مباراة مصر وغينيا بيساو

ويخوض منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو مواجهة مهمة في السابعة مساء اليوم، وذلك لأنه يواجه الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط دون هزيمة أيضا، حيث فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين، وهناك العديد من القنوات التي تنقل المباراة ومنها شبكة قنوات «SSC» السعودية المشفرة، التي تمتلك حقوق بث التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأيضا شبكة قنوات «on time sports» في البث الأرضي، وتنقل قناة «on time sports 1» اللقاء مجانا على الهواء مباشرة.