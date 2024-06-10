7 وسائل مجانية لمتابعة مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

ترقب شديد تعيشه جماهير الكرة المصرية خلال اللحظات الحالية؛ انتظارًا لانطلاق المباراة الساخنة التي يخوضها منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره غينيا بيساو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، ومع حالة الترقب هذه يمكن الإشارة إلى 7 وسائل مجانية يمكن من خلالها متابعة المباراة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والقارة السمراء بالكامل صوب ملعب «24 سبتمبر»؛ حيث تقام مباراة مصر وغينيا بيساو، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تقام في المكسيك وأمريكا وكندا.

7 وسائل مجانية لمتابعة مباراة مصر وغينيا بيساو

ولن تقتصر متعة متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو على الجماهير المتواجدة في مدرجات «24 سبتمبر»، بل يمكن متابعة المباراة لحظة بلحظة ومعرفة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر، مجانًا، من خلال 7 وسائل، وهي:

1- قناة Sport TV5 Portugal:

القمر الصناعي: Hispasat

التردد: 12246 أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

2- قناة ESPN 2 Nederland HD:

القمر الصناعي: Astra 3A

التردد: 12188 أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

3- قناة Sportdigital:

القمر الصناعي: Astra 1B-1H + 2C

التردد: 12722 أفقي

الترميز: 23500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- قناة ssc الرياضية السعودية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5- قناة «أون تايم سبورت 1»:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

6- محطة أون سبورت FM:

عبر تردد 93.7.

7- محطة الشباب والرياضة FM:

عبر تردد 108.

ترتيب منتخب مصر وغينيا بيساو في المجموعة الأولى

ويحتل منتخبنا الوطني لكرة القدم صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم، برصيد 9 نقاط؛ بعد أن تمكن من الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخبي جيبوتي وسيراليون، وأيضًا الفوز على بوركينا فاسو في المبارة التي أقيمت يوم الخميس الماضي على ستاد القاهرة، في حين يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، حققها من الفوز مرة واحدة على منتخب جيبوتي، وتعادل مع بوركينا فاسو، وإثيوبيا.