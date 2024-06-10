البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 27.1% خلال مايو
كتب:
منة العشماوي
06:29 م | الإثنين 10 يونيو 2024
البنك المركزي المصري
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام، لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2024، سالب 0.7% في مايو 2024، مقابل 2.7% في الشهر نفسه من العام السابق، و1.1% في أبريل 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1% في مايو 2024، مقابل 32.5% في أبريل 2024.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8% في مايو 2024، مقابل 2.9% في الشهر نفسه من العام السابق، و0.3% في أبريل 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 27.1% في مايو 2024، مقابل 31.8% خلال أبريل 2024.