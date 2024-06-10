البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر انخفض إلى 27.1% خلال مايو

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام، لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو 2024، سالب 0.7% في مايو 2024، مقابل 2.7% في الشهر نفسه من العام السابق، و1.1% في أبريل 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1% في مايو 2024، مقابل 32.5% في أبريل 2024.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8% في مايو 2024، مقابل 2.9% في الشهر نفسه من العام السابق، و0.3% في أبريل 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 27.1% في مايو 2024، مقابل 31.8% خلال أبريل 2024.