«أشد من اللي فاتت».. «الأرصاد» تحذر أهالي أسوان من الموجة الحارة الجديدة

موجة حارة جديدة تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء لتصل درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر على بعض المناطق، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية، إلى تحذير المواطنين من تلك الموجة، مؤكدة أنها ستكون أشد من الماضية.

يقول الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الخرائط الجوية تشير إلى موجة شديدة الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من الغد، وتكون ذروة الموجة ما بين يومي الخميس والسبت، لتصل معها درجات الحرارة إلى 42 و43 درجة، على محافظة القاهرة، وهي بالفعل تعتبر أشد حرارة من الموجة الماضية، التي شهدتها البلاد.

تحذير من الموجة الحارة

تابع القياتي بأن درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، في الأقصر وأسوان وقنا تقترب من 47 و48 درجة، لذلك يجب على المواطنين، خلال ذروة الموجة وبالتحديد أهالي أسوان، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، ومن يضطر للتعرض لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة، يجب عليهم ارتداء غطاء للرأس من أجل الوقاية من أشعة الشمس والإصابة بالإجهاد الحراري، مع الحرص على شرب كميات كبيرة من المياه، خاصة خلال ساعات النهار والتواجد في أماكن جيدة التهوية، فضلا عن فتح الأبواب والنوافذ خلال ساعات الليل، للمساعد على تلطيف الأجواء في الموجة الحارة.

نصائح للوقاية من الموجة الحارة

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة نصائح للمواطنين للوقاية من الطقس الحار، والإصابة بالاحتباس الحراري، منها ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة، وأيضا شرب كمية كبيرة من السوائل، فضلا عن تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرًا.