4 زيوت لا غنى عنها في الموجة الحارة.. «مش هتحسي بالصهد تاني»

تهتم الكثيرات بالبحث عن مرطب طبيعي للبشرة، يزود الشعور بالانتعاش، في ظل ارتفعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، لذا يجب أن يكون اختيارك بحسب موقع «tomsofmaine» البريطاني، يحتوي على جوز الهند، الجوجوبا وغيرها من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة، ونستعرضها في السطور التالية..

مرطبات طبيعية للبشرة

في الموجة الحارة حتى لا تشعر بالحرارة، ينصح باستخدام الزيوت المستخرجة من البذور والفواكه والمكسرات وغيرها من المنتجات التي تغذي البشرة مثل زيت اللوز، وزيت الأفوكادو، وزيت جوز الهند، وزيت الشوفان، وزيت الزيتون، وزيت الفول السوداني، وزيت بذور الرمان، وزيت بذور القرطم، وزيت السمسم، وزيت فول الصويا، جميعها تقدم فوائد عند تطبيقها على الجلد، وفقًا لمقالة المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.

زيت جوز الهند

استخدمي زيت جوز الهند كقناع كريمي ومرطب للشعر بعد الاستحمام، ضعه قبل الحلاقة وبعدها، ويمكن للنساء استخدامه بدلاً من مرطب الشفاه ولإزالة الماسكارا، في درجة حرارة الغرفة، يكون هذا الزيت سميكًا، ما يجعله أفضل من السائل.

زيت الجوجوبا

وهذا الزيت مشتق من بذور نبات الجوجوبا، يمكن استخدامه في المساء لإزالة مكياج اليوم وتغذية البشرة، فقط مرري قطعة قطن مبللة ببضع قطرات من الزيت، واستخدميه لترطيب أظافر اليدين والقدمين الجافة.

زيت الزيتون

من المحتمل أن يكون لديك بالفعل بعض زيت الزيتون، لذا السهل تجربته كمرطب طبيعي للبشرة بعد الاستحمام لتنعيم المرفقين والقدمين قبل ارتداء الملابس.

أو اخلطي أجزاء متساوية من زيت الزيتون وملح البحر الخشن مع بضع قطرات من الزيت العطري اللافندر أو الورد، لإنشاء مرطب منزلي الصنع لتدليك الوجه والرقبة، يمكنك تدليك الخليط على بشرتك ثم شطفه أثناء الاستحمام.

زبدة الكاكاو

وأخيرا، تتمتع زبدة الكاكاو برائحة رائعة لأنها مشتقة من حبوب الكاكاو، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو على تهدئة البشرة وقد تساعد في التخفيف أو الوقاية من الأمراض الجلدية، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Nutrients .