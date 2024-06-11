مكون سحري لتنظيف الكرشة خلال عيد الأضحى.. «وصفة في 3 دقائق»

خلال الاحتفال بعيد الأضحى، يزداد الإقبال على تناول مختلف اللحوم، ومنها الكرشة، لكن هناك أمر مزعج يواجه السيدات، وهي عدم القدرة على تنظيفها والتخلص من رائحتها، لذلك نقدم لك وصفة سحرية لتظيف الكرشة والقضاء على البكتيريا بداخلها تمام في دقائق معدودة.

بمكون سحري طريقة تنظيف الكرشة

يمكن تنظيف الكرشة عن طريق استخدام مقادير متساوية من خل التفاح، ورشة من ملح الليمون، حسب ما نشرته «Forbes»، عن مجلة «foodndtv» المتخصصة عن الصحة والغذاء:

ابدأي في البداية بطريقة تنظيف الكرشة بالتخلص من الزوائد الجلدية.

احضري وعاء به ماء وضعيه على النار حتى يغلي.

ضيفي لها خل التفاح، وملح الليمون لمدة خمس دقائق.

ارفعي القدر من على النار.

ضعي الكرشة على لوح التقطيع الخشبي.

افركي الطبقة الرمادية في الكرشة جيدًا.

اقشيطها بالسكين، وانقعيها في ملح الليمون لمدة دقيقة.

ثم اشطفيها بالماء حتى تكون جاهزة.

كيف أتخلص من ريحة الكرشة الكريهة؟

طريقة أخرى لتنظيف الكرشة في خطوات:

انقعي الكرشة في ماء ساخن مع خل التفاح لمدة نصف ساعة.

انقعيها مرة أخرى في الماء الساخن والخل.

اكحتيها بظهر السكين جيدًا، حتى تزال الطبقة الرمادية.

اشطفيها بالماء حتى تكون جاهزة للطهي.

إيه يضيع ريحة الكرشة؟

طريقة تنظيف الكرشة بسهولة:

انقعي الكرشة في ماء ساخن.

ضعي الكرشة مع ملعقة صغيرة من الكربونات وخل التفاح لمدة 10 دقائق.

اخرجي الكرشة من الماء مع ملح الليمون واطهيها بالطريقة المفضلة لديكِ.

طريقة تنظيف الكرشة في المنزل

نظفي الكرشة بسهولة عن طريق الخطوات التالية: