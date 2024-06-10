فتح باب تعديل التقديم في رياض الأطفال بالقاهرة.. رابط التسجيل

أعلنت محافظة القاهرة إتاحة التعديل في تقديم رياض الأطفال 2025، تجريبي، حيث يتم الدخول على الخدمات التعليمية للموقع الإلكتروني للمحافظة، وتعديل البيانات، التي تشمل اسم ولى الأمر، مقدم الطلب، اسم الزوج الزوجة، اسم الطالب الرباعي، وتاريخ الميلاد، ورقم المحمول، والإدارة التعليمية، والرقم القومي لولي الأمر، والرقم القومي للزوج أو الزوجة، والرقم القومي للطالب، والنوع، وعنوان الطالب.

تعديل البيانات

وأشارت المحافظة إلى أنه يمكن تعديل أي بيانات تم إدخالها بطريق الخطأ أثناء إنشاء الحساب على الموقع، ويتم الدخول على الحساب الشخصي واختيار عرض / تعديل البيانات الشخصية، ثم تعديل أي بيانات خاطئة، وبالتالي سيتم تعديل البيان في استمارة التقديم، مع رفع الملفات المطلوبة من صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وشهادة ميلاد الطفل، ورابط التقديم لرياض الأطفال، وتعديل البيانات من هنا.

وأوضحت المحافظة أنه يتم إتاحة التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال 2025 فقط، ولا يعتد بالتقديم الورقي، بعدة شروط منها أن يكون سن الطفل في أول أكتوبر لا يقل عن 4 سنوات حتى 6 سنوات، وأن يكون ولى الأمر من سكان محافظة القاهرة طبقا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومى.

خطوات التقديم

- الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

- الضغط على لوحة الخدمات.

- اختر خدمات التعليم الأساسي

- قم بإنشاء حساب جديد للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور.

- اختر : استمارة التقديم

-قم بملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة

- إرسال الطلب.

- طباعة استمارة التقديم واحتفاظ ولى الأمر بها كمستند تقديم.