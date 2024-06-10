كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التفاصيل الكاملة التي تخص شروط القبول في رياض الأطفال 2024 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية للغات، على أن يبدأ التقديم في بداية يونيو ولمدة شهر.

شروط القبول في رياض الأطفال 2024.. التفاصيل الكاملة

ونستعرض شروط القبول في رياض الأطفال 2024، والتالي جاءت كالتالي:

- أن يكون سن التقديم لرياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

التقديم من خلال الموقع الرسمي

وأكدت الوزارة، أنّه يتم التقديم لرياض الأطفال من على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بوابة مركز المعلومات، طبقًا للشروط الخاصة بالتقديم.

ويكون التقديم على رياض الأطفال لمدة شهر، ويبدأ في أول يونيو من العام الجاري، ويتم التنسيق عن طريق المديريات التعليمية طبقًا للكثافة بها وظروفها ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

ويتم الإعلان عن نتيجة التقديم على رياض الأطفال من خلال الموقع الرسمي للوزارة أيضًا، وبعدها يتم إعلانها في المدارس حتى يتم البدء في تقديم الملفات للأطفال.