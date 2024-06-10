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الكاتب الصحفي عزت إبراهيم: يوجد هدفان رئيسيان لزيارة «بلينكن» إلى المنطقة

كتب:

محمد عزالدين
07:26 م | الإثنين 10 يونيو 2024
عزت إبراهيم

عزت إبراهيم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويلكي، إن هناك هدفين رئيسيين قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة؛ الأول هو الترويج لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاصة بوقف إطلاق النار بعد تعثرها في ظل اعتراضات إسرائيلية، وتحفظات حماس التي أبلغتها للمفاوضين والوسطاء.

وقف التصعيد في المنطقة

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الهدف الثاني هو مسألة وقف التصعيد في المنطقة الذي وصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن يزداد هذا الوتر بعد إحكام اليمين قبضته على الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: «بلينكن حاول اليوم أن يوجه بعض الرسائل لكنه قوبل بالموقف المصري الواضح، والولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل بشأن المساعدات نتيجة أن حجم ما يدخل من مساعدات حتى بحسب أرقام الأونروا اليوم أقل من 20% من المفترض أن يدخل القطاع».

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