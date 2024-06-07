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سر غياب محمد ممدوح عن حفل زفاف جميلة عوض

كتب:

أحمد شعراني
09:50 م | الجمعة 07 يونيو 2024
محمد ممدوح

محمد ممدوح

انشغل جمهور الفن خلال الساعات الماضية بسر عدم ذهاب الفنان محمد ممدوح إلى حفل زفاف صديقته جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ، في قلعة صلاح الدين الأيوبي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

محمد ممدوح يعلق على حفل زفاف جميلة عوض

ونشر «ممدوح» صورًا عبر صفحته على «إنستجرام»، من حفل الزفاف، وبارك لجميلة وزوجها قائلًا: «ألف مليون مبروك يا حبايبي.. ويارب العمر كله في هنا وسعادة طبعًا أنتم عارفين أنا معرفتش أجي ليه»، وهو ما دفع الجمهور للسؤال عن السبب، لكن محمد ممدوح لم يوضح حتى الآن.

حفل زفاف جميلة عوض

وأحيا حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ، عدد كبير من المطربين من بينهم الهضبة عمرو دياب، أحمد سعد، مصطفى قمر، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم منى زكي، شيرين رضا، نيللى كريم، نجلاء بدر، أحمد حلمي، لقاء سويدان، ليلى علوي، محمد فراج، حلا شيحة، خالد الصاوي، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، وحرصت على تهنئتها الفنانة شريهان.

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