باحثة: الإعلام الإسرائيلي يخضع للرقابة العسكرية منذ عشرات السنين

قالت الأميرة رشا يسري باحثة في الشأن الإسرائيلي، إنّ الإعلام الإسرائيلي يخضع للرقابة العسكرية منذ عشرات السنين، وهذا ليس أمرا سريا، فمن المعروف أن ما يخص الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحروب، وكل المعلومات ذات الصلة، تخضع للرقابة العسكرية، وكذلك بعض الأخبار المهمة.

وأضافت «يسري»، في حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «الخبر الذي يخرج من الإعلام الإسرائيلي، موجه بطريقة لا يلتفت إليها العامة، لكن ربما يفهم محتواها المتخصص والمعني بالخبر».

وتابعت الباحثة: «ألمس أخبارا إسرائيلية كثيرة يتم تمريرها من أجل أفكار واتجاهات معينة داخل الحكومة الإسرائيلية، لأنها تريد مَن يدعمها ويقف بجانبها، وبالتالي، فإن الإعلام الإسرائيلي يسعى إلى تقديم معلومات دقيقة ومهمة للداخل الإسرائيلي، لكن محتوى الخبر يتم توجيه الرأي العالمي به».