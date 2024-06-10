وكيل «خارجية الشيوخ»: الحكومة المستقيلة «سيئة الحظ» وبذلت أقصى المجهودات

أكدت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن الحكومة المستقيلة بذلت أقصى المجهودات في كل المجالات وعلى مستوى كل الوزارات، موضحة أن ليس هناك أي وزارة بالحكومة السابقة قصرت في مهام عملها، والوزراء حققوا المطلوب منهم بشكل كبير.

الحكومة المستقيلة حققت نجاحات كبيرة

أوضحت «سليمان»، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الحكومة المستقيلة كانت «سيئة الحظ» بسبب الظروف الإقليمية والدولية، التي لم تساعدها في أن تصل ويظهر مجهودها لدى المواطن، مشيدة بأداء وعمل الوزراء على مستوى وزارات الزراعة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وعلى مستوى السياسة الخارجية التي حققت نجاحات كبيرة ومجال الاتصالات.

وتابعت: «ليس هناك وزارة بالحكومة المستقيلة لم تحقق الأهداف التي كانت مطلوبة منها، لكن الأزمات التي حدثت على مستوى المنطقة، كان لها تأثير على المستهدف تحقيقه خلال الفترة الأخيرة»، موضحة أن الحكومة مرت بأزمة بداية من فيروس كورونا، وتوقف سلاسة الإمداد، وتكلفة تأمين السفن، التي انعكست على الصناعات، وكان لها تأثير، وأيضًا تأثرت مصر بالحرب الروسية الأوكرانية، لأن مصر كانت تعتمد على البلدين في استيراد القمح والزيت.

وأضافت أن إعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية، وفي عمل الحكومة المستقيلة، والجميع تابع جهوده ويستحق أن يشكل الحكومة الجديدة.