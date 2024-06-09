قصواء الخلالي: على الحكومة المقبلة ترتيب أولوياتها وفقا لاحتياجات المواطن

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنه يجب أن تكون هناك مراجعة لمدة تخفيف أحمال الكهرباء، خاصة في المحافظات والأماكن التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، مضيفة: «مقدرين وضع بلدنا ولكن يجب التركيز على الأولويات قبل الاستراتيجيات طويلة الأمد».

الكهرباء يترتب عليها توقف مصالح المواطنين

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ الكهرباء يترتب عليها توقف مصالح المواطنين بل وحالات وفاة، ناهيك عن التأثير على الاستثمار والعمل لذلك يجب أن يُنظر لها بجانب مختلف.

المواطن يريد عدم انقطاع الكهرباء

وتابعت أن الحكومة تحتاج ترتيب الأولويات في الاستثمار والصناعة والبنية التحتية والمواطن يريد عدم انقطاع الكهرباء وحل مشكلة قطع المياه وانخفاض الأسعار.

وواصلت الإعلامية قصواء الخلالي: «نريد من الحكومة المقبلة أنَّ ترتب أولوياتها ومعرفة ما يحتاجه المواطن المصري أولا والعمل على تلبيته».

واختتمت: «الحكومة الجديدة سواء أعلنت قبل العيد أو بعده يجب أن تراعي أولويات المواطن، ونحتاج أن تكون تغيرات الحكومة المقبلة واقعية، والمواطن على قمة أولوياتها».