خطوات بسيطة للحصول على نوم هادئ وعميق.. احرص عليها

الكثير من الأشخاص، تواجههم بعض المشكلات أثناء النوم، هناك من يعاني من القلق بشكل مستمر، والبعض قد يلجأ إلى الأدوية والعلاجات التي تساعد الجسم في الحصول على عدد ساعات أطول للنوم، لكن هناك عدة نصائح وخطوات بسيطة تساعد على انتهاء هذه المشكلة، والحصول على نوم وعميق.

نصائح للنوم بشكل أفضل

قلة النوم من أبرز المشكلات التي يبحث الكثير من الأشخاص عن حلول لها، وقدمت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحصول على نوم أفضل، وهي كالتالي:

- تقليل من إنارة الغرفة أو جلعها مظلمة

- عدم الإفراط في تناول الطعام قبل النوم

- الابتعاد عن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين

- الحفاظ على ميعاد النوم مع الإجازات والعطلات الرسمية

- التقليل من استخدام الهاتف أو التليفزيون قبل النوم

- ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، قد تساهم في الحصول على نوم هادئ

التفكير الزائد والتوتر

يعد التفكير الزائد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم الحصول على نوم هادئ وعميق، وذلك بسبب الجهد الذي يبذله المخ في تصور وتخيل الأحداث أو التفكير عمومًا، وذكرت هبة العيسوي أستاذ الطب النفسي ورئيس عيادات اضطرابات الأكل بمستشفى الدمرداش خلال حديثها لـ «الوطن»، بعض النصائح للتغلب على التفكير الزائد والحصول على نوم أفضل، وهي:

- تغير النشاط اليومي

- إلهاء النفس عن التفكير السلبي

- ضبط الساعة البيولوجية للجسم

- تذكر الذكريات الجيدة قبل النوم

اتباع هذه الخطوات والنصائح يساهم بشكل كبير في الحصول على نوم عميق دون قلق، وفقا لما جاء في حديث أستاذ الطب النفسي.