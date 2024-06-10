5 أسباب لزيادة ضربات القلب أثناء النوم.. احذر العادات الخاطئة

يُلاحظ العديد من الأشخاص سُرعات دقات قلبهم، وعدم انتظامها أثناء النوم أوعند الاستيقاظ، ما يجعلهم يشعرون بالخوف والفزع المُفاجئ، خاصة مع تكرار الأمر شبه يومي، لذا نستعرض في التقرير التالي العوامل التي تؤدي لحدوث ذلك، وهل يُمثل الأمر خطورة على صحتهم؟.

خطورة تناول السكريات قبل النوم

سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها يُشكل خطرا صحيا كبيرا قد يتطور للإصابة بالعديد من أمراض القلب، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب، مُوضحًا أن هذا الأمر يحدث نتيجة لعدة عوامل، منها مُعاناة الشخص من القلق والتوتر الدائمين، مُؤكدا أن سبب زيادة ضربات القلب أثناء النوم راجع إلى فقر الدم، لأن المُصاب به يُعاني من فقر في خلايا الدم الحمراء؛ ما يؤدي إلى ظُهور أعراض صحية بما فيها زيادة ضربات القلب أثناء النوم.

يؤدي تناول الأطعمة عالية السُكريات قبل النوم إلى زيادة ضربات القلب عند الاستيقاظ، حسب ما أضافه عصام خلال حديثه لـ«الوطن» لافتا إلى أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يُؤثر على عمل القلب، وبالتالي يزداد ُمعدل نبضاته، ومن العوامل الأخرى التي تُسبب سرعة ضربة القلب عند النوم استهلاك الكثير من الكافيين والمُنبهات، كالشاي والقهوة خلال اليوم.

أهمية تشخيص الحالة

وتُسبب بعض الأدوية كذلك سرعة ضربات القلب أثناء النوم، مثل أدوية علاج الربو، وأدوية علاج الغدة الدرقية؛ لذا ينبغي على الشخص زيارة الطبيب فورا حال ظهور هذه الأعراض لتشخيص حالته وإجراء تحاليل وأشعة لتقديم العلاج الملائم لكل حالة.