ما سبب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ من النوم؟.. «السر في التنفس»

أحيانا يشعر البعض بالصداع عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، دون معرفة السبب، على الرغم من ارتخاء الجسم والمجهود وعدم بذل أي مجهود في تلك الفترة.

كشفت الدكتورة ميشيل يورجنسن المتخصصة في العلاج الطبيعي ومقدمة الخدمات الصحية عبر القناة الشهيرة على تيك توك «living well with dr michelle»، أن السبب في الشعور بذك هو أن الفرد يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على الجرعة المناسبة من الهواء للتنفس بشكل سليم أثناء النوم حسبما ذكرت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية.

سد مجرى التنفس سبب الصداع

وأوضحت ميشيل قائلة: «عندما يكون الشخص مستيقظا، فإن عضلات الرقبة تعمل على فتح المسالك الهوائية التي نتنفس من خلالها، لكن عند وضع النوم تسترخي هذه العضلات ويعود اللسان للجزء الخلفي من الحلق ويعمل على سد مجرى التنفس بالأخص إذا كان مجرى الهواء صغيرا بالفعل»

وكشفت أن الجسم في هذه الحالة يحاول بكل قدرته فتح مجرى الهواء مرة أخرى، فسيخرج الشخص من النوم العميق أولا لقيام الجسم بمحاولة تشغيل عضلة ما، ويحرك الفك الأسفل للأمام ويقوم بالضغط على الأسنان لتسطيح اللسان وفتح مجرى الهواء بدرجة أكبر.

سر الاستيقاظ بألم العضلات

ونتيجة لهذه العملية يستيقظ الشخص بألم في العضلات والفك، نظرا للضغط عليه ما يجعله يشعر بالصداع في الصباح بسبب محاولة التنفس ليلا.

ووجهت ميشيل الأشخاص الذين يشعرون بهذا الصداع بعد الاستيقاظ بضرورة استشارة طبيبهم للاطمئنان ومعرفة ما يحدث أثناء النوم.