توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا.. 45 دولارا في الأوقية

استقرت أسعار الذهب حول 2,305 دولار للأوقية اليوم الاثنين، بعد انخفاض بنسبة 3.5% يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2020.

ويراقب المتداولون عن كثب قرار السياسة النقدية المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وقراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية، لتحديد موعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

تطورات سوق الذهب عالميا

تحولت معنويات المستثمرين الأسبوع الماضي، بعد تقرير الوظائف القوي، مع تقليص كثير من التوقعات الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وفي تطور هبوطي، أوقف البنك المركزي الصيني مشتريات الذهب في مايو الماضي، بعد 18 شهرًا من الشراء المتتالي.

توقعات سعر الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.05 دولار للأوقية في مايو الماضي.

وارتفع سعر الذهب 249.22 دولار للأوقية، بمعدل 12.08% منذ بداية العام الجاري، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن تداول الذهب عند 2350.99 دولار أمريكي للأونصة، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، وبالتطلع للأمام، نتوقع أن يتم تداوله عند 2424.29 دولار للأوقية خلال 12 شهرًا.