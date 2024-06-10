تراجع جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 10-6-2024 بمحال الصاغة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا طفيفا خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 10 -6-2024 في محال الصاغة المصرية، إذ سجل نحو 3095 جنيها للبيع، و3080 جنيها للشراء، مسجلا بذلك انخفاضا بنحو 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر مع بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، عبر منصة «جولدن بيليون».

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 3095 جنيها للبيع، و3080 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المصرية 3540 جنيها للبيع، و3525 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 حالة من الثبات في بداية التعاملات، ليصل إلى 2657 جنيها للبيع، و2644 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

واصل سعر الذهب عيار 14 استقراره في بداية التعاملات، ليسجل 2066 جنيها للبيع، و2056 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 في التعاملات الصباحية عند 1771 جنيها للبيع، و1762 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 10 -6-2024، قيمة 24800 جنيه للبيع، 24680 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.