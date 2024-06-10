سعر الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة الآن في مصر، خلال التعاملات المسائية، 3120 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، و3105 جنيهات للبيع، بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

وبالنسبة لسعر الذهب الآن في مصر، خلال التعاملات المسائية لجميع الأعيرة والجنيه الذهب، نرصدها في السطور التالية، وفقًا لشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في الصاغة، 3566 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، و3548 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، جاء بـ2674 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، و2662 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 بـ2080 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، و2071 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر، 24960 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا، الأونصة بـ2294 دولارا.