آخر تحديث.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2024 في محلات الصاغة

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 10-6-2024، حالة من الاستقرار بجميع الأعيرة خلال بداية تعاملات الصاغة في مصر، وفقًا لآخر تحديث معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب، إذ سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في محلات الصاغة نحو 3100 جنيه للبيع، و3085 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3525.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3542.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3085 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2644.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2657.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2056.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2066.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 1762.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 1771.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 24680 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 24800 جنيه.