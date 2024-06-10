عادة خاطئة قد تصيب طلاب الثانوية العامة بأزمة خطيرة في القلب أثناء الامتحانات

كثير من العادات الخاطئة، التي يقوم بها طلاب الثانوية العامة قد تؤدي إلى توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، منها عدم تناول وجبات الإفطار قبل أداء الامتحان، ما قد يسبب خطرا كبيرا على حياتهم، بحسب الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب، موضحا أن وجبة الإفطار تعد عاملا أساسيا في اليوم.

عدم النوم لساعات كافية

يجب على الطلاب تجنب السهر لساعات طويلة، إذ أوصت منظمة الصحة العالمية، بضرورة النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات يوميا، لأن النوم أقل من ذلك يشكل خطرا كبيرا على عضلات القلب، كما أنه من الضروري شرب كميات كبيرة من المياه، فضلا عن تجنب التوتر أثناء أداء الامتحانات، لأنه يزيد من الإدرينالين الذي يزيد من معدل ضربات القلب، وكل هذا يؤثر على ضغط الدم وعضلة القلب نفسها، بحسب الغمراوي لـ«الوطن».

مخاطر الإفراط في تناول المنبهات

وتابع الغمراوي بأن الأنيميا من الأسباب الأساسية التي ترفع من معدل ضربات القلب، والتي قد تؤدي إلى توقف عضلة القلب، كما أن الإفراط في تناول المنبهات من الأسباب التي تؤدي إلى توقف عضلة القلب، نتيجة حدوث خلل في كهرباء القلب، لذلك من الضروري على أولياء الأمور عدم غرس الرعب والخوف في قلوب الطلاب من الثانوية العامة، ولا بد أن يتم التعامل معها كأنها مثل أي عام من الأعوام الدراسية.