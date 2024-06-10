حقيقة رفض محمد صلاح تعليمات حسام حسن بالاستبدال أمام غينيا بيساو | عاجل

كشف المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة رفض محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الاستبدال أمام غينيا بيساو، لمشاركة مصطفى فتحي، بدلاً منه في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين وانتهى بالتعادل 1-1، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

حقيقة رفض محمد صلاح تعليمات حسام حسن بالاستبدال

وقال اتحاد اتحاد الكرة في تصريحات نشرها المركز الإعلامي: « لا صحة نهائيا لما يتردد عن رفض محمد صلاح الخروج، إذ لم يطلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استبداله من الأساس، واكتفى بنزول ناصر ماهر فقط، بدلاً من أحمد أمين أوفا».

وكانت تقارير صحفية قد ادعت أن محمد صلاح رفض قرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول بالاستبدال في الدقية 90 ومشاركة مصطفى فتحي بدلاً منه.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وجاء ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 كما يلي:-

1- مصر (10 نقاط)

2- غينيا بيساو (6 نقاط)

3- بوركينا فاسو (4 نقاط) له مباراة بعد قليل مع سيراليون

4- سيراليون (4 نقاط) له مباراة بعد قليل مع بوركينا فاسو

5-إثيوبيا (3 نقاط)

6- جيبوتي (نقطة)