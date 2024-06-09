صحفي تركي يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح.. هل ينتقل إلى جالطة سراي؟

ما بين تكهناتٍ برحيل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن قلعة أنفيلد عقب انتهاء عقده، والعروض السعودية للانضمام إلى كتيبة النجوم في دوري روشن، فجّر صحفي تركي، مفاجأة جديدة بشأن مستقبل الفرعون المصري وقائد الفراعنة.

مع اقتراب انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2025، تخطط إدارة الريدز تزامنًا مع الموسم الأول لآرني سلوت، المدير الفني الجديد الذي تولى المسؤولية خلفًا للألماني يورجن كلوب؛ لتجديد تعاقد اللاعب كأحد أهم خططهم المستقبلية.

صحفي تركي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

الصحفي التركي زكي أوزوندور، خرج بتصريحات وصفتها صحيفة «anfieldwatch» بـ«الغريبة»، إذ قال في حديثه لصحيفة «ميلي جازيت» إنّ صلاح التقى بالفعل مسؤولي جالطة سراي بشأن انتقال محتمل.

مفاوضات بين صلاح وجالطة سراي

وقال أوزوندور: «عقد محمد صلاح سينتهي خلال عام واحد، يمكن لليفربول بيع صلاح هذا الصيف للاستفادة منه ماديا، لذا فإنه ليس من المستبعد أن يغادر، من الممكن أن يأتي محمد صلاح إلى جالطة سراي، أعلم أن هناك مفاوضات، لقد حدث تغيير في المدرب في ليفربول، وهذا سيؤثر عليه».

ويعد جالطة سراي فريق مليء بلاعبين سابقين بالدوري الإنجليزي الممتاز، مثل حكيم زياش وويلفريد زاها وسيرج أورييه، بينما أكد التقرير أن من الصعب التحاق محمد صلاح بهم في الوقت الحالي، رغم تأكيدات الصحفي التركي.