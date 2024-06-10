السفير حسام زكي ضيف إيمان أبو طالب على «الحياة» الجمعة

يحل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بـ«الخط العريض»، على شاشة تليفزيون الحياة، الجمعة، إذ يكشف ويحلل العديد من الملفات في ظهوره الخاص.

يكشف حسام زكي، أسباب هجوم عناصر الإخوان عليه، في رمضان الماضي، لافتا إلى أن احتمالات وصول دونالد ترامب، لرئاسة أمريكا في نوفمبر المقبل، قائمة، معتبرا أن ردة فعل الدول الأوروبية والغربية على ما يجري في فلسطين عامة، وغزة خاصة، سقوط أخلاقي.

ويبيَّن زكي تفسيره للمقولة الشهيرة «اتفق العرب على ألا يتفقوا»، موضحا العديد من الكواليس الخاصة بالعمل داخل أروقة جامعة الدول العربية، في مختلف القضايا والملفات.

وبشأن القومية العربية، قال زكي: «الانخراط في مسألة القومية، ممكن يودينا في مناطق غير مقبولة».

ورد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على فشل العرب في تدشين اتحاد عربي يصيغ أحلام وتطلعات الشعوب، خاصة بعد نجاح أوروبا في إنشاء اتحاد لها، رغم الحرب والاختلافات بين دولهم.

واعتبر زكي أن لبنان تعيش على صفيح ساخن، موضحا: «إذا حبيتي إنه بالخط العريض.. اه ينفع بسبب الوضع الحالي.. الانخراط بين حزب الله وإسرائيل».

كما تحدث عن أزمات السودان وليبيا، وغيرها من الملفات الإقليمية المهمة.

ويذاع برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.