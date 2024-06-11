أسعار البصل والخضراوات اليوم في الأسواق.. الكيلو بـ6 جنيهات

تراجعت أسعار البصل والخضراوات خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير، تستعرض «الوطن» عبر السطور التالية أسعار البصل اليوم الثلاثاء وفقا لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار البصل اليوم

وجاءت أسعار البصل اليوم الثلاثاء في الأسواق منخفضة بشكل ملحوظ، وتختلف وفقا لاختلاف أنواعها، وهي كالتالي:

- يبلغ سعر كيلو بصل أبيض صغير في الأسواق حوالي 6 جنيهات

- يصل سعر كيلو البصل الأبيض إلى 10 جنيهات.

- يبلغ سعر كيلو البصل الأحمر نحو 10 جنيهات.

أسعار البصل والخضراوات في سوق العبور

وتأتي أسعار البصل والخضراوات في سوق العبور، كالتالي:

- يتراوح سعر البصل بين 4 إلى 8 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر الطماطم بين 2 إلى 6 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر البطاطس بين 9 إلى 16 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الكوسة بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 9 إلى 15 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر باذنجان بلدي بين 8 إلى 11 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر باذنجان أبيض بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر فلفل رومي بين 5 إلى 19 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر فلفل حامي بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- يتراوح سعر الخيار بين 7 إلى 12 جنيها للكيلو.