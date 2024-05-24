أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة في 6 أكتوبر.. كيلو الجوافة بـ11 جنيها

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24 مايو بسوق الجملة في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، انخفاضا بنسب تتراوح من 10 إلى 15% في الخضراوات، ومن 5 إلى 10% للفاكهة.

أسعارالخضراوات اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعارالخضراوات اليوم بـ سوق الجملة في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 6 لـ 12 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الملوخية من 8 لـ 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 لـ 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل رومي بلدي من 4 لـ 6 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل رومي صوب من 4 لـ 6 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 2 لـ 4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 7 لـ 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو القلقاس من 20 لـ 23 جنيها.

- يتراوح سعر البنجر من 2 لـ 4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو البطاطا من 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الثوم من 40 لـ 60 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو اللفت من 2 لـ 4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل ألوان من 18 لـ 24 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بسوق الجملة في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة كالتالي:

- يتراوح سعر كيلو التفاح أمريكي من 60 لـ 100 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو اليوسفي من 5 لـ 15 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الجوافة من 11 لـ 25 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي من 4 لـ 7 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو العنب المستورد الأسود من 20 لـ 40 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البلح الثلاجة من 15 لـ 21 جنيها.