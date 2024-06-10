لميس الحديدي: تعادل المنتخب الوطني أمام غينيا بيساو غريب وعجيب

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة منتخب مصر ونظيره غينيا بيساو، التي جمعتهما اليوم، في إطار منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

لميس الحديدي: تعادل غريب وعجيب

وقالت لميس الحديدي عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على شاشة ON: «تعادل غريب وعجيب بين غينيا بيساو والمنتخب المصري، وغنيا سجل هدفها الأول بعد خطأ دفاعي، ثم هدف رائع لمحمد صلاح وهو هدف التعادل في الدقيقة 70».

وأوضحت: «شوط أول سيء جدا بالنسبة للمنتخب المصري، في الشوط الثاني تحسن الأداء بعد نزول إمام عاشور».

وأشارت لميس الحديدي، إلى أن الأغرب أنه بعد شوط أول هو الأسوأ، بدأ الشوط الثاني بعد التغيرات، بضغط كبير من المنتخب المصري في أول 20 دقيقة، وجاء هدف عن طريق محمد صلاح، وكان عظيما كالعادة، ليحقق التعادل الإيجابي، لكن ما حدث أن عاد التراجع في الأداء مجددا».

لميس الحديدي تنقد أداء منتخب مصر أمام غينيا بيساو

وتابعت: «نقف ونتراجع وكأننا بعد التعادل نرضى بالتعادل، وكأننا بنقول تعادل أفضل من الهزيمة، رغم أننا نلاعب منتخب ترتيبه متأخر في الخريطة الكروية الأفريقية».

وتساءلت الإعلامية: «متى سندرك أن هناك فرقا ستكون حصالة المجموعة ولازم نكسبها رايح جاي؟، ومتى ندرك أن هناك فرقا لا يمكن التعادل معها وألا نخسر نقطة واحدة لأن قبول خسارة نقطة كأننا نقبل بالهزيمة؟، ولماذا المنتخب المصري يلعب دون صانع ألعاب؟».