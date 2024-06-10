خبير اقتصادي: انخفاض معدلات التضخم نجاح للحكومة المستقيلة

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن انخفاض معدلات التضخم في الوقت الراهن في مصر لـ27.4% مايو 2024، نجاح للحكومة المستقيلة في إنجازه، خاصة المجموعة الاقتصادية التي بذلت جهدا كبيرا، موضحًا أن انخفاض سعر الدواجن والدقيق والكثير من الأسعار، كان عاملًا أساسيًا في انخفاض معدل التضخم، بالإضافة لاستقرار سعر الصرف في البنوك.

دخول استثمارات تطوير منطقة رأس الحكمة

وأشار «خطاب»، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن مع دخول استثمارات تطوير منطقة رأس الحكمة، بدأ يوفر مخزون جيد من الدولار، والإفراج الجمركي بأكثر من 12 مليار، ما جعل المعروض كبير جدًا، وإصدار شهادات ادخار من البنوك شجع المواطنين في الادخار وتقليل الاستهلاك وزيادة المعروض، متابعًا: «عوائد مشروع تطوير رأس الحكمة وارتفاع الاحتياطي النقدي والإفراج عن البضائع كلها أمور سيطرت على التضخم».

وأوضح أن انخفاض أسعار المنتجات بسبب انخفاض سعر الصرف وتوافر المنتجات في الأسواق بشكل كبير، منوهًا بأن المواطن شعر بانخفاض الأسعار في سوق السيارات وأجهزة التكنولوجيا والأجهزة الكهربائية، ووجد المواطن المصري دعم الحكومة في شهر رمضان والسيطرة على الأسواق من أجل خفض الأسعار.