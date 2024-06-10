«الإحصاء»: 0.8% تراجعا في معدلات التضخم خلال مايو 2024

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن تراجع معدلات التضخم الشهري خلال شهر مايو الماضي 2024 بنسبة 0.8 % مقارنة بشهر أبريل السابق عليه 2024.

لأول مرة انخفاض معدلات التضخم الشهري بالسالب منذ2022

وأفاد التقرير بأنه لأول مرة أن ينخفض معدل التضخم الشهري بالسالب، منذ شهر يونيه 2022 بنسبة 0.3%، لافتا إلى أنّ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 221.8 نقطة لشهر مايو 2024، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8% عن شهر أبريل 2024.

وأرجع التقرير أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.9%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة 8.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.6%، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7%، مجموعة الوجبات الجاهـزة بنسبة 0.5%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.7% ، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 0.8%.

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة والبن والشاي

كما أشار التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم الشهري، إلا أن أسعار بعض السلع شهدت ارتفاعا مثل مجموعة الفاكهة بنسبة 12.4%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.8%، مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، مجموعة الأحذية بنسبة 1.7%، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، مجموعة الدخان بنسبة 0.3%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).

وفي ذات السياق، أكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو 2024 إلى 27.4 % مقابل 31.8 % في أبريل.