مصاريف معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والأوراق المطلوبة للتقديم

تستعد وزارة التعليم العالى لتنسيق الجامعات والمعاهد وتحديد المصروفات، ومنها مصاريف معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي المقطم والأوراق المطلوبة للتقديم.

مؤهل معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي

يمنح المعهد الطالب درجة الليسانس فى الآداب والمعادلة لدرجة الليسانس التي تمنحها الجامعات المصرية الحكومية، وهذه الدرجة معادلة بقرار تجديد المعادلة رقم 200 بتاريخ 6/8/2013 في تخصص اللغة الإنجليزية والمعتمد من وزير التعليم العالي.

مواد معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي

يدرس الطالب داخل معهد القاهرة جميع المقررات الدراسية المتعلقة باللغة الإنجليزية من محادثة، رواية، شعر ونقد، قصة، مقال، محادثة، ولغويات وصوتيات، هذا ليس فقط في مجال اللغة الإنجليزية، ولكن أيضاً يدرس الطالب ثلاث لغات أخرى وهي اللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية، بالإضافة إلى اللغة العربية.

تنسيق معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي

يعلن المجلس الأعلى للجامعات تنسيق معهد القاهرة العالي للغات والترجمة، ويتفاعل المعهد مع احتياجات سوق العمل فيما يتعلق بحصول الطالب على لغات أجنبية يستطيع التعامل بموجبها مع العالم الخارجي، وخاصة في ظل عصر العولمة وانفتاح الأسواق والاتفاقيات التجارية العالمية والتكتلات الاقتصادية الدولية.

مصاريف معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي

يتم دفع مبلغ 6500 جنيه القسط الأول ويكون عند تقديم اوراق الطالب، والقسط الثانى 835 جنيهاً.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي

- شهادة الثانوية العامة

- الموقف من التجنيد

- صورة البطاقة الشخصية

- شهادة الميلاد

- 6 صور شخصية