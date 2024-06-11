تستعد وزارة التعليم العالي لتنسيق الجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة، وتحديد المصروفات للمعاهد والجامعات الخاصة، ومنها مصاريف معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي والأوراق المطلوبة للتقديم.

مواد معهد طيبة العالي للهندسة

يضم معهد طبيبة 3 تخصصات تتمثل فى قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة المعمارية، قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات، ويمنح المعهد درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية، وهي بكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، بكالوريوس هندسة معمارية، بكالوريوس الهندسة المدنية.

معهد طيبة العالي للهندسة

يعمل معهد طيبة العالي للهندسة على إعداد خريج مهندس مؤهل علميا ومهنيا وأخلاقيا وقادر على المنافسة في سوق العمل محليا وإقليميا، ومواكبا للتطور العلمي من خلال توفير بيئة مهيأة وصالحة للتعليم والبحث العلمي، علاوة على الإسهام بشكل فعال في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

تنسيق معهد طيبة العالي للهندسة

يجري إعلان نتسيق المعهد من خلال المجلس الأعلى للجامعات، حيث يتم اعلان التنسيق للمعاهد والجامعات عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة .

مصاريف معهد طيبة العالي للهندسة

تبلغ مصاريف معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي 15271 جنيها، وفق العام الدراسى المنصرم.

الأوراق المطلوبة للتقديم معهد طيبة العالي للهندسة

- أصل و صورة شهادة المؤهل الدراسي .

– أصل شهادة الميلاد المميكنة.

– نموذج 2 جند للذكور من مديرية الأمن أو إدارة التجنيد بحلمية الزيتون.

– البطاقة العسكرية من قسم الشرطة التابع له الطالب، لمواليد 2002 فيما أقل .

- عدد 8 صور شخصية للطالب حديثة 4*6.

- صـورة البطاقة الشخصية للطالب.