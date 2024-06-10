مصاريف معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا المقطم والأوراق المطلوبة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي عن مصاريف معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا المقطم، وفقا للتنسيق العام الدراسي 2023 - 2024، إذ بلغت نحو 20026 جنيها لتخصصات الهندسة المدنية، وهندسة الإلكترونيات، وهندسة الاتصالات، والهندسة المعمارية، للفرقة الأولى.

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا يمنح البكالوريوس

يمنح معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم درجة البكالوريوس بعد 5 سنوات دراسية في أحد تخصصاته الهندسية الثلاثة، وهي مُعادلة لدرجة البكالوريوس في الجامعات المصرية، بناءً على قرار صدر من المجلس الأعلى للجامعات رقم 200 في 3 يونيو 2018م.

تخصصات معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

ويضم معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 3 تخصصات كالتالي

- تخصص الهندسة المدنية.

- تخصص الهندسة المعمارية.

- تخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات.

المؤهلات التي يقبلها معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة الهندسية.

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية العامة، عربي وأجنبي.

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية، بحد أدنى 70%.

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام 5 سنوات، بحد أدنى 70%.

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات، بحد أدنى 75%.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

- أصل بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة المؤهل + صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد + صورة منها.

- عدد 12 صورة 4 في 6 خلفية بيضاء.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور البالغين 19 عام.

- إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون بعنوان السكن.

- كشف نظر حديث للطالب.