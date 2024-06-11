أستاذ اقتصاد: حظينا باستثمارات أوروبية الفترة الماضية.. وجذب المزيد ممكن

قالت الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد، علينا إعادة النظر في مدى استفادة مصر من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشددة على أننا على أعتاب حكومة جديدة ويجب أن نعي ذلك، مضيفة: «أننا لم نحقق استفادة كبيرة من هذه الاتفاقية».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»: «حظينا باستثمارات أوروبية الفترة الماضية، ومن الممكن جذب المزيد لمصر، لنقل التكنولوجيا وتطوير المهارات، خاصة أن القارة الأوروبية قارة عجوز تحتاج موارد بشرية».

وأشارت «الحماقي» إلى أنه كان هناك فرص كثيرة، لكن لم نحسن استغلالها بالشكل الأمثل، متابعة: «أننا لم ننجح في دعم تنافسية الإنتاج القابل للنفاذ للأسواق الأوربية»، مفيدة بأن الطاقات والإمكانات الموجودة أكبر مما يحدث على أرض الواقع.