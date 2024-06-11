التوقيت المناسب للسفر بالسيارة خلال الموجة الحارة.. تجنب القبة الحرارية

تشهد البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، بعد تحطيم أرقام القياسية لأول موجة حر كبيرة لهذا الموسم، فيما أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن السبب في ذلك هو تمركز ما يُسمى بـ«القبة الحرارية القوية» فوق المحافظات.

وخلال السطور التالية، يقدم «الوطن» نصائح والتوقيت المناسب للسفر بالسيارة، خاصة على الطرق الصحراوية، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

يخوض العديد من المواطنين، تجربة السفر بالسيارة مسافات طويلة، حلال درجات الحرارة العالية، لذا عليهم اتباع بعض النصائح والإرشادات اللازمة، لسلامتهم والمحافظة على السيارة من أي عطل فني على الطريق ينتج عنه تعطيل أو التعرض لحوادث السير، لذا يجب التأكد من:

نصائح للسفر بأمان خلال درجات الحرارة العالية

صلاحية السيارة وسلامة السوائل بها.

هل صالحة للاستعمال وتعمل بحالة جيدة.

يجب التأكد من صلاحية الكاتشوك.

يجب التأكد من ضغط الهواء مناسبة لسخونة الأسفلت.

خفض السرعة لتقليل احتكاك الكاتشوك بالأسفلت.

الالتزام بالحارة المرورية.

يجب أن تكون مستلزمات السيارة متواجدة بالسيارة.

ما هو التوقيت المناسب للسفر بالسيارة خلال درجات الحرارة العالية؟

يكون التوقيت المثالي للسفر مسافات طويلة مع شروق الشمس حتى الساعة 11 صباحًا، وليلا من 8 مساءً حتى 12 منتصف الليل قبل الشبورة المائية، وخاصةً على الطرق الصحراوية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.