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الكنيسة تختتم احتفالات عيد الأنبا إبرآم بديره في الفيوم

كتب:

مريم شريف
01:48 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
ختام احتفالات دير الأنبا إبرآم

ختام احتفالات دير الأنبا إبرآم

اختتم دير الأنبا إبرآم بالفيوم فاعليات الاحتفال بعيد نياحة القديس الأنبا أبرآم، وتدشين كنيسته بديره بالعزب، وعودة جسد القديس إلى المزار القديم، لحين إتمام الأعمال. 

احتفالات دير الأنبا أبرآم 

وأخرج الأساقفة في أول أيام الاحتفالات يوم الأحد 2 يونيو، جسد القديس من مزاره، ووضعوه أمام الهيكل، حيث بقى طوال فترة الاحتفالات، حسب ما نشره الدير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وكان البابا توواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، زار رعوية إلى إيبارشية الفيوم، وديري رئيس الملائكة غبريال والقديس الأنبا أور في جبل النقلون، في إطار زيارته الرعوية الثانية لأبرشية وأديرة الفيوم، التي كانت قد بدأت السبت الماضي.

كما دشن البابا تواضروس خلال زيارته كنيسة القديس الأنبا أبرآم بالفيوم، وذلك في مناسبة الذكرى العاشرة بعد المئة لنياحته.

وجدير بالذكر أن دير الأنبا أبرآم بالفيوم قد بدأ الاحتفال بعيد الأب الأسقف الراحل من يوم الأحد 2 يونيو الجاري، ونظمت نهضة روحية ضمت عدد من الفعاليات والعظات التي ألقها عدد من المطارنة والأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب الكنيسة توفي الأنبا أبرآم في 10 يونيو عام 1914م، بعد حياة قدم من خلالها نموذجًا للإنسان والراعي الحقيقي، فيما أقرر المجمع المقدس للكنيسة الاعتراف به قديسًا في جلسته العامة عام 1963.

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