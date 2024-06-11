6 دول تجري تدريبات عسكرية.. هل الحرب العالمية على الأبواب؟

بدأت العديد من الدول إجراء تدريبات عسكرية، في مناطق مختلفة حول العالم، وسط تصاعد التخوفات من سيناريو الحرب العالمية الثالثة، في ظل التوترات السياسية العالمية.

وحذّرت الصحف الغربية من أن تؤدي التوترات المتسارعة التي يشهدها العالم إلى اندلاع حرب عالمية واسعة النطاق، لاسيما بعد تصاعد الخلاف بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جهة، والصين والولايات المتحدة من جهة أخرى.

أمريكا والفلبين

اختتمت القوات الأمريكية والفلبينية تدريبات عسكرية مشتركة مساء أمس، في شمال الفلبين، والتي بدأت في الأول من شهر يونيو.

وأفادت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، بأن مئات الجنود الأمريكيين والفلبينيين شاركوا في التدريبات القتالية التي استمرت لأكثر من أسبوع في شمال الفلبين.

ونقلت الشبكة عن جنرالين أمريكي وفلبيني، أن هذه التدريبات اختبرت قدرتهم على تحمل الظروف القاسية في الأدغال الاستوائية والطقس المتقلب، وتأهيلهم للرد السريع على أي تهديدات في تلك المناطق.

وهذه التدريبات القتالية واسعة النطاق تمت تحت إشراف «مركز الاستعداد المشترك متعدد الجنسيات في المحيط الهادئ»، التابع للجيش الأمريكي في ولاية هاواي الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.

أوضح مسؤول أمريكي أن الهدف من التدريبات العسكرية هو تأمين تنفيذ الواجبات المناطة بالجيشين الأمريكي والفلبيني، وذلك استنادًا إلى اتفاقية دفاع مشتركة بين البلدين.

بيلاروسيا وروسيا

أفاد بيان بيلاروسيا بمشاركة جيشها في المرحلة الثانية من تدريبات روسية، تتعلق بنشر أسلحة نووية تكتيكية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، أن التدريبات تستهدف ضمان الأمن الوطني، ولا تهدف إلى توجيه تهديد لأي دول أخرى.

شارك سرب واحد من طائرات المقاتلة من طراز سو-25 في التدريبات، بما في ذلك وحدة واحدة من صواريخ إسكندر ذات المدى القصير.

أعلنت روسيا عن نيتها إجراء تدريبات عسكرية، تحاكي استخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة، وذلك بعد تصريحات مسؤولين غربيين تلمح إلى تورط أعمق محتمل في الحرب في أوكرانيا.

وأُجريت المرحلة الأولى من التدريبات الشهر الماضي، والتي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فرنسا وبولندا

دعت فرنسا بولندا، إلى جانب الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، للمشاركة في مهمة تدريبية للجنود الأوكرانيين، تهدف إلى نشر مدربين عسكريين غربيين في مناطق الصراع في أوكرانيا، وفقًا لتقارير صحيفة «فيلت ام زونتاج» الألمانية.

وبحسب ما ورد يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق في غضون أيام؛ لإرسال مدربين عسكريين غربيين إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وبحسب التقرير، أرسل رئيس الأركان العامة الفرنسي تييري بوركهارد رسائل الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة، وحوالي 10 دول أوروبية، يدعوهم فيها للانضمام إلى «تحالف متعدد الجنسيات من الراغبين» في مهمة التدريب.

وتشمل الدول المدعوة، بولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والدنمارك والسويد، ودول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

على الرغم من معارضة الولايات المتحدة رسميًا لإرسال مدربيها العسكريين إلى أوكرانيا، أعلن ماكرون خلال عطلة نهاية الأسبوع أن عدة دول قبلت الدعوة: «لسنا وحدنا وسنطلق هذا التحالف في الأيام المقبلة».