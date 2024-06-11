تكاليف الدراسة في روسيا للمصريين.. وشروط الحصول على الفيزا

تستعد الجامعات الروسية لاستقبال الطلاب المصريين الوافدين إليها، من أجل الدراسة هناك، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، ويمكن للراغبين في الدراسة بروسيا، الاستعلام عن آخر التحديثات عبر الموقع الرسمي للتعليم العالي في روسيا للطلاب الأجانب.

شروط الدراسة في روسيا للمصريين

وعن شروط الدراسة في روسيا للمصريين وتكاليف الدراسة وطريقة الحصول على فيزا، نوضحها فيما يلي، وفق الموقع الرسمي للتعليم العالي في روسيا للطلاب الأجانب:

- حصول الطالب على إفادة صحية تؤكد عدم إصابته بأي أمراض مزمنة مثل نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».

- بيان نجاح من الثانوية العامة أو ما يعادلها، بشرط ترجمته باللغة الروسية وتوثيقه من وزارة الخارجية المصرية.

- تقديم 4 صور شخصية خاصة بالطالب بخلفية بيضاء.

- يستخرج الطالب شهادة ميلاد كمبيوتر بعد توثيقها من وزارة الخارجية المصرية.

تكاليف الدراسة في روسيا للمصريين

وعن تكاليف الدراسة في روسيا للمصريين وفقًا لآخر تحديث في 2023 جاءت كالتالي:

تتراوح ما بين 2000 إلى 8000 دولار سنويًا، وذلك وفقًا لأخر ما أُعلن في 2023، إذ تتميز الجامعات الروسية بجودة وتطور الأنظمة التعليمية، إضافة إلى التكاليف المنخفضة التي تختلف عن بعضها بشكل طفيف طبقًا للجامعة التي يريد الطالب المصري الالتحاق بها.

شروط الحصول على فيزا الدراسة في روسيا

وعن شروط الحصول على فيزا الدراسة في روسيا جاءت كالتالي:

- امتلاك الطالب شهادة صحية تثبت عدم إصابته بأي مرض.

- إحضار الطالب صورة من جواز السفر الخاص به بشرط أنّ يكون ساريًا.

- إحضار رسالة الدعوة الممنوحة للطالب من قبل وزارة الشؤون الخارجية أو مكتبها الإقليمي أو الجامعة التي يرغب الالتحاق بها.

- إحضار الشهادات والمؤهلات الدراسية الخاصة بالطالب.

- إيصال يثبت دفع الرسوم في الجامعة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.