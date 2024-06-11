«الأرصاد» للمواطنين: موجة حارة طويلة الأمد تضرب البلاد.. يجب عليكم الحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد بداية من اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنَّها طويلة الأمد، وتصحبها ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وتكون ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين.

مرتفع جوي

وأوضحت «الأرصاد» أنَّ موجة الحرارة الحالية، تأتي تأثرًا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبها تيارات هوائية هابطة تعمل على تسخين الهواء، ويكون الجو مشمسًا، وما يصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحي يعمل على رفع درجة الحرارة.

ونتيجة لذلك ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة تتراوح في الذروة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 40 إلى 43 درجة، وتتراوح على جنوب الصعيد بين 45 إلى 48 درجة مئوية، ولذا وجهت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.