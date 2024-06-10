8 نصائح للتغلب على أصعب يوم في الموجة الحارة.. «احمي نفسك بوقفة عرفات»

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسيي يوم وقفة عرفات الموافق السبت 15 يونيو المقبل، إذ يكون أكثر أيام الموجة الحارة التي تضرب البلاد غدا، وتسجل العظمى 48 درجة مئوية، وهو نفس اليوم الذي يصومه معظم المسلمين نظرا لفضله الكبير، ولذا فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب الأضرار الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة.

أصعب أيام الموجة الحارة

وتتوقع «الأرصاد»، أن تصل درجات الحرارة العظمى في هذا اليوم على القاهرة إلى 43 درجة مئوية، في حين تصل على مناطق من الصعيد وسيناء إلى 44 درجة، وعلى جنوب الصعيد تصل إلى 48 درجة مئوية، وإليك درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 15 يونيو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 44 والصغرى 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 48 والصغرى 38 درجة مئوية.

نصائح للصائمين

وإليك أهم النصائح التي يجب على الصائمين اتباعها، وفقا لموقع «vanguardngr» كالتالي:

تناول سحور غني بالبروتين والألياف والفواكه والخضروات للحصول على الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.

رطب جسمك جيدًا بشرب الماء والعصائر الطبيعية والمشروبات الخالية من الكافيين طوال الليل وأثناء السحور.

تجنب التعرض المباشر للشمس، وابقَ في أماكن مظللة، وفي حالة التعرض الضروري ارتدِ قبعة ونظارات شمسية، واستخدم واقي الشمس.

ابقِ في أماكن باردة قدر المستطاع، عن طريق استخدم المروحة أو التكييف في المنزل أو مكان العمل.

ارتدِ ملابس فضفاضة وقطنية تسمح بتدفق الهواء وامتصاص العرق.

قلل من النشاط البدني، وتجنب ممارسة الرياضة أو الأعمال الشاقة في أوقات الذروة.

ضع منشفة مبللة على رقبتك أو جبينك لتبريد جسمك.

حافظ على التهوية الجيدة وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وعلى الرغم من شدة الحرارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام والتي تزداد يوم وقفة عرفات، فإن الكثير من المسلمون يحرصون على صيام يوم وقفة عرفات؛ لما له من فضل كبير، ومزايا كثيرة تميزه عن غيره من أيام السنة، وقد حث على صيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أحاديثه، وكان جُل الصحابة يحرصون على صيامه، فقد ثبَت في صَحيحِ مُسلمٍ مِن حِديثِ أبي قَتادةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «صِيامُ يَومِ عَرفةَ أحتسِبُ على اللهِ أنْ يُكفِّرَ السَّنةَ التي قَبْلَه، والسَّنةَ التي بعْدَه» صحيح مسلم (2/ 818).