«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد اليوم.. تستمر حتى عيد الأضحى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبار من اليوم الثلاثاء تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، كبداية لموجة شديدة الحرارة من المتوقع أن تؤثر على جميع محافظات الجمهورية، تكون ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت.

درجات الحرارة العظمى في القاهرة

أوضحت «غانم» في مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى غدا 38 درجة مئوية، فيما تصل الخميس إلى 40 درجة مئوية، بينما تصل يومي الجمعة والسبت ما بين 42-43 درجة مئوية».

ذروة الموجة الحارة

وكشفت أن درجات الحرارة في ذروة الموجة ستصل إلى قيم تتراوح ما بين 43-44 درجة مئوية، بينما تصل جنوبا إلى قيم تتراوح ما بين 47-48 مئوية، خلال النهار في الظل.

وأشارت إلى أنّ البلاد تتأثر بكتل هوائية مرتفعة في درجات الحرارة، قادمة من شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة بما سيؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة نهارا، ومائلة للحرارة في فترات الليل.

طقس عيد الأضحى

وشددت على أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، سوف تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4-5 درجات مئوية، مقارنة بالسبت لتصل إلى 38-39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى وهي درجات مرتفعة.

أردفت: «الطقس أيام العيد تتراوح فيه درجات الحرارة ما بين قيم 37-39 مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى متوسطات 46 درجة مؤذية على محافظات السعيد ليكون طقس العيد شديد الحرارة لكن أقل من قيم ذروة الموجة يومي السبت والجمعة».

وعن مستويات الرطوبة قالت: «درجات الحرارة التي نعلنها تمثل المتوسطات في الظل، لكن درجة الحرارة المحسوسة أعلى بسبب الرطوبة، لكنها ليست بمعدلات فصل الصيف المعتادة الذي يبدأ في 21 يونيو».