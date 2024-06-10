«الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد.. الذروة تستمر 3 أيام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، سبب الارتفاع المحتمل في درجات الحرارة بداية من غدٍ الثلاثاء، الذي يستمر عددا من الأيام تصل خلالها درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد ارتفاع الحرارة غدا الثلاثاء 11 يونيو، تدريجيا كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، جراء تأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة، بجانب سيطرة مرتفع جوي بطبقات الجو العليا والذي بدوره يعمل على حبس الحرارة على سطح الأرض.

الذروة تستمر 3 أيام

وأضافت أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة، تأتي بداية من الخميس 13 يونيو حتى السبت 15 يونيو؛ لتتخطى العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية، وإليكم متوسط درجات الحرارة على مختلف المناطق خلال تلك الموجة الحارة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح من 40 إلى 43 والصغرى من 25 إلى 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تتراوح من 35 إلى 40 والصغرى من 23 إلى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تتراوح من 40 إلى 45 والصغرى من 26 إلى 30 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تتراوح من 45 إلى 48 والصغرى من 29 إلى 31 درجة مئوية.