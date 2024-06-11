أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في بداية التعاملات الصباحية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-6-2024 خلال التعاملات الصباحية بقيمة 5 جنيهات بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، إذ سجل نحو 3115 جنيهًا للشراء و3100 جنيه للبيع، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات المسائية أمس، إذ سجل 3120 جنيه للشراء و3105 جنيهات للبيع، وذلك وفق الأسعار المعلنة من مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-6-2024 خلال التعاملات الصباحية وهي كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في الصاغة، 3560 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، و3542 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

عن سعر جرام الذهب عيار 18، جاء بـ2670 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، و2658 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1780جنيه للشراء بينما سجل 1778 جنيه للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل2077 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، و2068 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر، 24 ألفا و920 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سجل سعر الذهب عالميا

فيما سجل سعر أونصة الذهب عالميا 2294 دولارا.