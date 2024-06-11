عاجل.. تفاصيل 5 صفقات جديدة في الأهلي

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أكد الإعلامي سيف زاهر على طلب مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، التعاقد مع 5 صفقات جديدة لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل ملقيًا الضوء على مفاجأة لأنتوني موديست وأخرى في قائمة الراحلين.

قال سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس: «كولر طلب من لجنة التخطيط الاستعانة بـ5 لاعبين جدد، منهم لاعبين محترفين».

وتابع زاهر: «كولر استقر على محترف وحيد هو محمد كوناتيه فقط لاغير حتى الأن».